Trump son ankete göre Clinton'ın 2 puan önünde

8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimi öncesinde yapılan bir ankete göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı iş adamı Donald Trump, Demokrat Parti'nin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 2 puan önüne geçti.

ABD'nin 45'inci başkanının belirleneceği 58'inci başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, araştırma firması ve medya kuruluşlarının seçim sonuçlarıyla ilgili anketçalışmaları devam ediyor.

CNN/ORC anket sonucunda, Trump'ın yüzde 45, Clinton'ın ise yüzde 43'lük oy oranına sahip olduğu ortaya çıktı. En son ankette, Özgürlükçü Parti'nin adayı Gary Johnson yüzde 7 oy oranına sahip olurken, Yeşil Parti adayı Jill Stein ise yüzde 2'de kaldı.

CNN/ORC'nun ağustos ayındaki anketinde Clinton, Trump’ın 8 puan önünde yer almıştı.

Ankette, bağımsızların yüzde 49'u Trump'ı, yüzde 20'si Clinton'u, yüzde 16'sı Johnson'u ve yüzde 6'sı da Stein'i destekleyeceğini bildirdi.

Demokratların yüzde 92'sinin Clinton'ın, Cumhuriyetçilerin yüzde 90'ının ise Trump'ın arkasında olduğunu kaydettiği anket, 1-4 Eylül arasında ülke genelindeki bin 1 yetişkin seçmen arasında yapıldı.

Adaylar, başkanlık televizyon tartışmalarından ilkini, 26 Eylül'de New York'taki Hofstra Üniversitesi'nde gerçekleştirecekler.