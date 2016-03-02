Trump: Sen Meksikalı mısın, çık dışarı

ABD’de dün düzenlenen ve ‘Süper Salı’ olarak nitelendirilen ön seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’deki rakiplerine büyük fark atan başkan adayı Donald Trump, önceki gün Virginia’da düzenlenen kampanya mitinginde kendisini protesto eden göstericilerden birine “Sen Meksika’dan mı geldin?Çık dışarı” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Virginia’daki kampanya mitinginde konuşmasını sloganlara kesen Black Lives Matter grubu üyelerine kürsüden bağıran Trump, göstericilerden birine “Sen Meksika’dan mı geldin? Söyle Meksikalı mısın? Çıkarın onu buradan” diye seslendi.

Olayın ardından bir Gizli Servis ajanı protestocuyu boynundan tutarak yaka paça dışarı çıkardı.

Irkçı açıklamalarıyla tepki çeken Trump’ın Georgia’da düzenlediği mitingde de 30 siyah öğrencinin zorla dışarı çıkarıldığı belirtildi. Mitingdeki korumaların yanlarına gelerek dışarı çıkmalarını istediğini söyleyen öğrenciler, gazetecilere açıklama yaparak “Sadece konuşmasını dinlemek istemiştik” dedi.