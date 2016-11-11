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Yaşam

'Trump seçilirse ABD'yi terk edeceğim' diyen Nobel ödüllü yazar ülkeden ayrılış tarihini açıkladı

Wole Soyinka, ABD'den ayrılmaya hazırlanıyor

11 Kasım 2016 21:31

"Trump zaferini ilan ettiği an Yeşil Kartımı keseceğim ve eşyalarımı toplamaya başlayacağım" diyen Nobel ödüllü Nijeryalı yazar Wole Soyinka ABD’den ayrılacağı tarihi açıkladı.

New York’ta yaşayan ve New York Üniversitesi Afrika Amerika Birleşik Devletleri İlişkileri Enstitüsünde görevli olan Soyinka, geçtiğimiz hafta Oxford Üniversitesinde konuşma yaparken Trump’ın seçimleri kazanması halinde ilk muhtemel icraatının Yeşil Kart sahiplerini ülkeden çıkarıp tekrar başvurmalarını istemek olacağını ifade etti ve "Benim bunu beklemeye niyetim yok. Trump zaferini ilan ettiği an Yeşil Kartımı keseceğim ve eşyalarımı toplamaya başlayacağım" dedi.

Trump’ın galibiyetinin açıklanmasının ardından Nijeryalı sosyal medya kullanıcıları vakit kaybetmeden Soyinka’ya sözünde durup durmayacağını sormaları üzerine, "20 Ocak 2017 tarihinde ülkeyi terk edeceğini" söyledi. Soyinka’nın, ABD’de kalıcı oturma izni sağlayan, Yeşil Kartını gerçekten kesip kesmeyeceği bilinmiyor.

Vanguard Gazetesinin haberine göre, önde gelen hukukçu Kayode Ajulo, Soyinka’yı tehditini gerçekleştirmemesi konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre Yeşil Kart’a zarar vermek ciddi bir problem olabilir, diyen Ajulo ekledi, “Ülkeyi terketmekte özgür ama karta zarar vermek zorunda değil, yasaların talep ettiği gibi kartını iade etmeli" dedi.

 

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