Trump, 'Savunma Üretim Kanunu'nu imzalayacak; özel sektöre üretim talimatı verebilecek

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretim sektörü üzerinde kendisine daha çok söz hakkı tanıyan "Savunma Üretim Kanunu" isimli yasayı devreye sokacaklarını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da günlük düzenlenen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü basın toplantısında konuştu.

Üretim sektörü üzerindeki yetkisini genişleten yasayı imzalayacağını belirten Trump, basın toplantısının ardından 'Savunma Üretim Kanunu' isimli yasayı devreye sokacaklarını açıklayarak "İhtiyaç olursa kullanacağız. Başka bir deyişle, ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

Söz konusu kanun, Trump'a, koruyucu maske ve solunum cihazları gibi malzemelerin üretilmesi için sektöre talimat verme imkanı tanıyacak.

"Kendimi bir savaş zamanı başkanı gibi görüyorum"

ABD'nin zor zamanlardan geçtiğini ve kendisini "savaş zamanı başkanı" olarak gören Trump, şunları söyledi:

"Hastane gemilerine de hazırlanmaları için talep gönderiyoruz. Bunlar devasa gemiler şu anda hazırlanıyor. Mercy ve Comfort isimli gemiler New York'taki ve batı yakasındaki limanlara gönderilecek. Bu konuda New York Valisi Andrew Cuomo ile de konuştum. Bu gemilerin batı yakasında nereye gideceği konusunda ise henüz bir karara varmadık.

Şu zamana kadarki en iyi ekonomiye sahiptik ama bu düşmanı (Kovid-19) yenmek için bazı adımlar atmak zorunda kaldık."