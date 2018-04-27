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Dünya

Trump: Rusya'yla gizli anlaşma yaptığımıza dair hiçbir kanıt yok

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi

27 Nisan 2018 21:10

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmanın sonucunda hazırladığı raporu yayınladı. Rapora göre Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığına, koordineli hareket ettiğine veya komplo kurduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "İstihbarat Komitesi Raporu yayınlandı. Trump'ın seçim ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığına, koordineli hareket ettiğine veya komplo kurduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi.

"Cadı avı sona ermeli"

Muhalif araştırma şirketi Fusion GPS tarafından eski İngiliz ajan Christopher Steele'e hazırlatılan Trump karşıtı dosyayı Clinton'un seçim ekibinin finanse ettiğine de dikkat çeken ABD Başkanı, "Vay! Tam bir cadı avı! ARTIK BUNA SON VERİLMELİ!" sözleriyle tepki gösterdi.

Rusya, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaları her düzeyde birçok kez reddetmişti. Trump, ABD'deki sözkonusu iddialarla ilgili soruşturmaları 'cadı avı' olarak niteliyor.

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