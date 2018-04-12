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Dünya
Deutsche Welle

Trump Rusya söylemini yumuşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Suriye konusunda telefonda görüştü. Öte yandan Trump "Füzeler geliyor" tehdidinin ardından söylemini yumuşatarak Rusya'ya "silahlanma yarışını durduralım" mesajı verdi.

12 Nisan 2018 12:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin "Suriye'deki durum hakkında yakın temasta kalma konusunda anlaştığı" belirtilirken, Türk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu" kaydedildi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili tartışma yaratan "Füzeler geliyor" açıklamasının ardından daha yumuşak bir söylem kullandığı iki Twitter mesajı daha paylaştı. Trump mesajında, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş da dahil en kötü dönemini yaşıyor. Bunun için bir sebep yok. Rusya ekonomisine yardım etmemize ihtiyaç duyuyor, ki bunu yapmak çok kolay olur ve tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışını durduralım mı?" ifadelerini kullandı.

Trump diğer mesajında da Rusya ile gerginliğin sorumlusu olarak 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiarıyla ilgili soruşturmaları yürüten özel savcı Robert Mueller, Demokratlar ve Obama yönetiminde görev yapan yetkilileri suçladı.

Suriye tarafında açıklama

Trump'ın daha önce yaptığı "Rusya Suriye'ye atılacak her tür vüzeyi vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya. Çünkü füzeler gelecek" açıklaması ABD'nin Suriye'de askeri bir operasyon hazırlığında olduğu şeklinde algılanarak tepkilere yol açmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buteyna Şaban Lübnan televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye ve müttefiklerinin ABD'nin askeri saldırı tehditleri ile ilgili istişarelerde bulunduğunu ve seçenekleri olduğunu söyledi.

Şaban, "Müttefikler arasında istişareler devam ediyor ve olayların Washington'ın istediği gibi gelişmesine izin vermeyecekler" dedi. Müttefikleri Suriye, İran, Rusya ve Hizbullah olarak adlandıran danışman, angajman kurallarının Suriye lehine değiştiğini kaydetti.

BM'den eleştiri

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Suriye'de "durumun kontrol dışına çıkmasından kaçınılması" çağrısı yaparak, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Salı günkü oturumda Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması konusunda ortak bir karara varamamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Guterres, "Güvenlik Konseyi’ndeki gelişmeleri yakından takip ettim ve Konsey'in şimdiye kadar bu konuda anlaşmaya varamadığına üzüldüm," diyerek, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin tutumunu eleştirdi.

BM Genel Sekreteri, "Bugün, Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin elçilerini mevcut çıkmazın riskleri konusundaki derin kaygılarımı tekrarlamak için çağırdım ve durumun kontrolün dışına çıkmasından kaçınmak gerektiğini vurguladım" diyerek "Unutmayalım ki, sonuçta, çabalarımız Suriye halkının korkunç acısını sona erdirmekle ilgili olmalıdır" şeklinde konuştu.

Salı günü Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için BM Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı tasarılar sunan ABD ve Rusya'nın girişimleri sonuçsuz kalmış, önce Rusya, ABD'nin tasarısını veto etmiş, ardından da Rusya'nın kendi sunduğu tasarıları BM Güvenlik Konseyi'nde yeterli destek bulmamıştı.

Aktivistler ve bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye ordusunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve saldırıda en az 42 kişinin öldüğünü, 500'den fazla insanın da yaralandığını öne sürüyor.

AFP,AP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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