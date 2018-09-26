Trump: Ruhani eminim sevimli bir adamdır

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi planlamadığını açıkladı. Trump, Twitter hesabında "Taleplere rağmen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Gelecekte bir gün olabilir. Eminim kesinlikle sevimli bir adamdır!" paylaşımını yaptı.

Trump sosyal medya paylaşımının ardından, bugün Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde yaptığı konuşmada ise sert sözlerle hedef aldı. "İran'daki diktatörlük de bu kötü rejimlere bir örnek. Dünyaya ölüm ve yıkım getirmeyi planlıyorlar. Asla komşularına ve ulusların egemenlik hakkına saygı duymuyorlar" ifadelerini kullanan Trump, "Milyarlarca dolar İran devlet bütçesinden çıkıyor ve bunlar hiç doğru bir şekilde harcanmıyor. Kendi ceplerini dolduruyorlar ve savaş için kullanıyorlar. İran saldırgan ve yayılmacı bir politika izliyor. İşte bu yüzden benim İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilmemi destekledi ve tekrar yaptırımları geri getirmemi desteklediler" iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde Ruhani ile görüşmek istediğini belirtmişti. Pompeo, Amerikan TV kanalı NBC'de katıldığı programda, "Başkan Trump, her an biriyle görüşmekten mutluluk duyar ve bu konuda oldukça açık." ifadesini kullanmış ancak görüşme talebinin Ruhani tarafından gelmesi gerektiğini savunmuştu.