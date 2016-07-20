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Dünya
Deutsche Welle

Trump resmen başkan adayı

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı kesinleşti. Emlak milyarderi Donald Trump, parti kongresindeki oylama sonucu resmen başkan adayı ilan edildi.

20 Temmuz 2016 12:11


ABD'de Donald Trump, Cumhuriyetçilerin başkan adayı ilan edildi. Başkan adaylığı, ön seçim sürecinde kesinleşen Trump'ın böylece Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için adaylığı resmileşmiş oldu.

Pazartesi günü başlayan parti kongresinin ilk günü, Trump yandaşları ve karşıtları arasında hararetli tartışmalara sahne olmuştu. Trump, dün kongrenin ikinci gününde yapılan oylamada mutlak çoğunluk için gerekli bin 237 oyu aşarak bin 725 delegenin oyunu aldı.

70 yaşındaki emlak milyarderi, seçim kampanyasında başta Müslümanlar ve Latin kökenliler olmak üzere değişik halk gruplarına yönelik söylemi ile yoğun tepki çekmişti.

Demokratlarda da önümüzdeki hafta düzenlenecek parti kongresinde eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın adaylığının kesinleşmesi bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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