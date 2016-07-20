Trump resmen başkan adayı



ABD'de Donald Trump, Cumhuriyetçilerin başkan adayı ilan edildi. Başkan adaylığı, ön seçim sürecinde kesinleşen Trump'ın böylece Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için adaylığı resmileşmiş oldu.

Pazartesi günü başlayan parti kongresinin ilk günü, Trump yandaşları ve karşıtları arasında hararetli tartışmalara sahne olmuştu. Trump, dün kongrenin ikinci gününde yapılan oylamada mutlak çoğunluk için gerekli bin 237 oyu aşarak bin 725 delegenin oyunu aldı.

70 yaşındaki emlak milyarderi, seçim kampanyasında başta Müslümanlar ve Latin kökenliler olmak üzere değişik halk gruplarına yönelik söylemi ile yoğun tepki çekmişti.

Demokratlarda da önümüzdeki hafta düzenlenecek parti kongresinde eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın adaylığının kesinleşmesi bekleniyor.