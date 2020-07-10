Trump: Radikal sol, Biden'ın beynini yıkadı

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım genel seçimlerinde rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın "beyninin radikal solcular yıkandığını" iddia etti.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen FoxNews'a konuk olan Trump, "Şunu kabullenelim; radikal sol Joe'yu ele geçirdi. O, şu anda ne yaptığını bilmiyor" dedi.

Trump, "Biden'ın beynini yıkadılar, nerede olduğunu bile bilmiyor" dedi ve Demokrat adayın başkan seçilmesi durumunda "piyasaların çökeceğini" öne sürdü.

74 yaşındaki Trump, 77 yaşındaki rakibinin durumunun yaşıyla ilgisi olmadığını ifade ederek, "Aklı yüzde 100 sivri olan bir dünya 80'li 90'lı yaşlarda insan tanıyorum" diye konuştu. ABD lider, rakibine "kognitif test" yaptırmasını da tavsiye etti.