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Dünya

Trump: Putin ile iyi geçinecek miyim, bilmiyorum; ABD çok mu masum?

"Rusya IŞİD'le savaşa yardım ederse, tüm dünyada İslami terör biter"

05 Şubat 2017 23:01

ABD Başkanı Donald Trump, Rus devletine atfedilen cinayetlerle ilgili bir soruyu yanıtlarken "Çok katil var. Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum?" dedi.

Trump, Florida'daki evinde Fox News'a verdiği mülakatta, saygı duyduğunu söylediği Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le iyi geçinmeyi tercih ettiğini söyledi.

Pazar gecesi Süper Kupa'dan önce yayımlanacak mülakatın özetine göre Trump, "İslami terörle" mücadele konusunda Rusya'nın yardımını istediğini belirtti.

Trump, "Putin'e saygı duyuyorum. Ama bu onunla iyi geçineceğim anlamına gelmiyor. Rusya ile iyi geçinmek, geçinmemekten daha iyi. Rusya IŞİD'le savaşa yardım ederse, tüm dünyada İslami terör biter. Bu iyi bir şey. Onunla iyi geçinecek miyim? Bilmiyorum" diye konuştu.

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