Trump-Putin görüşmesi 2019'dan önce öngörülmüyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2019'dan önce görüşmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Helsinki Zirvesi'nden sonra "ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor" demişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık" dedi.

Bolton konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iki liderin görüşmesinin Rusya'ya yönelik yürütülen "cadı avından sonra" olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılacak ikili görüşmenin Rusya'ya yönelik cadı avından sonra olması gerektiğini düşünüyor. Biz de görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık."

Helsinki’deki açıklamaları tepki çekmişti

Başkan Trump, Helsinki'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından danışmanı Bolton'a Putin'i ABD'ye davet etmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Trump'ın bu açıklaması ABD'de özellikle Demokratlar ve Kongre tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı. Trump, Putin ile görüşmesi sırasında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine inanmadığı yönündeki beyanı nedeniyle de sert eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştiriler üzerine ikinci bir açıklama yapan Trump, "İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum” diye konuşmuştu.