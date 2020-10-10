Trump: Putin’den hoşlanıyorum ve muhtemelen o da benden hoşlanıyor ama garanti ederim ki onun için Biden ile iş yapmak daha kolay olur

ABD Başkanı Donald Trump , Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile iyi geçinebileceğini belirterek, "Ama garanti ederim, onun için Hillary Clinton veya Biden ile iş yapması daha kolay olur" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre The Rush Limbaugh Show radyo programına katılan Trump, "Putin ile iyi geçinebilirim. Putin’den hoşlanıyorum ve muhtemelen o da benden hoşlanıyor. Ama garanti ederim ki, onun için Hillary Clinton veya Biden ile iş yapmak daha kolay olur, çünkü Biden yavaş ve başkanlık görevini yerine getirmek için gereken özelliklere sahip değil" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’den de hoşlandığını belirterek Merkel’in akıllı olduğunu söyledi. ABD lideri, "Ama onlara, Rusya’ya karşı savunma için 130 milyar dolar daha ödettirdim" dedi.