Trump, Pentagon'un kararına karşı çıktı; Stars and Stripes gazetesinin o görevde olduğu sürece kapatılamayacağını söyledi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın(Pentagon) fonladığı ordu gazetesi Stars and Stripes'ın kapanmayacağını açıkladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Ben görevde olduğum sürece ABD hükûmeti Stas and Stripes'ı fonlamayı kesmeyecek" yazdı. Trump, "Stars and Stripes muhteşem ordumuz için güzel bir haber kaynağı olmaya devam edecek" şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

Trump'ın hamlesinin askerlere hakaret ettiğiyle ilgili haberlerin gündemde olduğu günlerde gelmesi dikkat çekti.

ABD medyasında yayımlanan belgelere göre Pentagon, yayın hayatına devam edebilmek için 15.5 milyon dolara ihtiyaç duyan gazetenin 2021'in Ocak ayı itibariyle tamamen kapatılmasına karar verdi.

Kararın medyada yer alamasının ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan 15 kişilik bir grubun kararın geri çevrilmesi için Savunma Bakanı Mike Esper'e mektup yazdı.

The Atlantic'in Dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın savaşta yakalanan veya hayatını kaybeden askerlere "beceriksiz" ve "enayi" dediği iddia edilmiş, bu haber ABD basınında geniş yer bulmuştu. Trump iddiaları yalanladı.