Trump, oy vermenin kolaylaştırılmasına neden karşı olduğunu açıkladı: Cumhuriyetçi Parti bir daha seçim kazanamaz

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede oy verme işleminin kolaylaştırılmasının Cumhuriyetçi Parti'ye zarar vereceğini kabul etti.

Demokratlar, yeni tip Koronavirüs için hazırlanan teşvik paketine oylama reformunun eklenmesini; insanların posta ile oy verebilmesini, seçmenlerin aynı gün kayıt yaptırabilmesini talep etmişti. Oylama reformu, teşvik paketinde yer almadı.

Fox News'a konuk olan Trump, reform talebiyle ilgili olarak, "Ekledikleri şeyler inanılmazdı. Öyle şeyler vardı ki, bunlar yürürlüğe girse ülkede bir daha Cumhuriyetçi başkan seçilmezdi" dedi.

Trump, Demokratların pakete eklemeye çalıştığı şeylerin, "işini kaybeden işçiler veya kurtarılması gereken şirketlerle hiçbir bağlantısı olmadığını" ifade etti. 2.2 trilyonluk teşvik paketi, Koronavirüs'ten ağır bir şekilde etkilenen ekonomiyi kurtarmak için yürürlüğe sokulmuştu.

The Guardian'ın aktardığına göre Demokratlar, sık sık Cumhruiyetçileri, oy vermeyi "bilinçli olarak kolaylaştırmamakla" suçluyor. Demokratlar bunun gerekçesinin, "Cumhuriyetçilerin daha az azınlığın, göçmenin ve genç seçmenin sandığa gitmesini istemesi" olduğunu iddia ediyor.