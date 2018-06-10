Trump ortak açıklamadan çekildi, G7 zirvesi gerginlikle sona erdi

G7 zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ev sahibi Kanada'ya sert eleştiriler yöneltmesi ve zirve sonundaki ortak bildirgeden çekilmesi nedeniyle krizle sona erdi.

Zirvede özellikle ticaret alanındaki anlaşmazlıklar giderilemedi.

G7 ülkelerini oluşturan, Kanada, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya yeni zirve için Kanada'nın Quebec Eyaleti'nin Charlevoix kasabasında bir araya geldi.

Bu yılki zirveye ticaret konusundaki anlaşmazlıklar damgasını vurdu.

G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu.

AB bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD'nin çelik ve alüminyum ihracatıyla ilgili gümrük vergileri konusundaki görüş ayrılıklarının üzeri, ortak sonuç bildirgesinde kapatılmak istendi.

Ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'la gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak bu ülkeye 1 Temmuz'da yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi.

Trudeau, "Kanadalılar kibar ve makuldür ama bizi kimse sindiremez" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği Singapur'daki zirve için Kanada'dan erken ayrılan Trump ise Trudeau'nun yeni gümrük vergisi açıklamasını eleştirdi ve ABD'li yetkililere ortak anlaşmayı imzalamama talimatı verdi.

Trump Twitter'dan yayımladığı mesajında "Trudeau'nun çok onursuz ve zayıf olduğunu" söyledi.

Trudeau'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Kanada liderinin Trump'la hem özel hem de kamuoyu önündeki görüşmelerinde ona söylediklerinin dışında yeni hiçbir şey söylemediği belirtildi.

Bu arada zirvede ABD ile diğer ülkeler arasında ticaret dışındaki alanlarda da anlaşmazlıklar yaşandı.

İklim değişikliği, İran ve İsrail-Filistin sorunu başlıkları bunların başında geliyor.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki G7 Zirvesi'nin gelecek yıl Fransa'nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı.