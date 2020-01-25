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Dünya

Trump: Orta Doğu barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nı gelecek salı açıklayacağım

ABD Başkanı, önümüzdeki salı günü İsrail Başbakanı Netanyahu ve siyasi rakibi Gantz'ı Beyaz Saray'da kabul edecek

25 Ocak 2020 22:59

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını gelecek salı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı kabulünden hemen önce açıklayacağını belirtti.

Geçen perşembe her iki İsrailli lideri de Beyaz Saray'a davet eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada ABD'nin Netanyahu ve Gantz ile görüşmeyi iple çektiğini söyledi.

Başbakan Netanyahu ise Trump yönetiminin kısa süre içinde açıklayacağı planı "tarihi" olarak nitelendirdi. "Bu tür bir fırsat tarihte ayağınıza sadece bir defa gelir" diyen Netanyahu, "Bunu kaçırmamalıyız, devletimiz için tarihi bir anın eşiğinde olduğumuz yönünde büyük umutlarım var" açıklamasında bulundu.

Donald Trump'ın gelecek salı açıklayacağını belirttiği planın sunumu geçen seneden beri birçok defa ertelendi. Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in mimarı olduğu planın ekonomik ayağı geçen haziranda açıklanmıştı.

Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadarki tarihin en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını söyleyen Kushner, 50 milyar dolar değerindeki ekonomi planının büyümeye katkı sağlayacağını, işsizliği yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını öne sürmüştü.

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