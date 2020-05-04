Trump: Ölü sayısı 100 bini bulabilir; ekonomiyi açmazsak daha sonra açacak bir ülke bulamayabiliriz

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini birçok açıdan sert biçimde vuran Koronavavirüs salgını sonucunda 100 bine kadar vatandaşın hayatını kaybedebileceğini tahmin ettiklerini söyledi. ABD lideri, artış göstermeye devam eden vaka sayısına rağmen ülkede ekonomik aktivitelerin başlaması gerektiğini dile getirdi.

Geçen ay ölüm sayısını "100 binin altında tutacaklarını" ve "büyük ihtimalle 60 bin civarı vatandaşın hayatını kaybedeceğini" söyleyen ABD lideri, dün virüsün öngördüklerinden daha "yıkıcı" olduğunu kabul etti; ancak ekonominin açılmaya başlaması gerektiği konusundaki duruşundan taviz vermedi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'un organize ettiği "dijital halkla buluşma toplantısı"nda konuşan Trump, "75, 80 binden 100 bine kadar can kaybı bekliyoruz" dedi. Trump, yaşananlarda hükûmetin hatası olmadığını vurgulayarak, "Eğer yaptıklarımızı yapmasaydık en az 1.2, 1.4 milyon insan kaybederdik. Bu minimum sayı. Büyük ihtimalle 2.2 milyondan fazla kişi ölürdü" dedi.

ABD'de pazar günü ölü sayısı 67 bini aşarken, Trump ekonomiyi açmaları gerektiğini tekrar vurguladı. ABD lideri, "Bir noktada ülkeyi açmalıyız. Birçok şey öğrendik. İnanılmaz bulaşıcılığını öğrendik. Ancak seçeceğimiz yok. Ülkeyi kapalı tutamayız. Yoksa açacak bir ülkemiz olmayacak" diye konuştu.

Yeni tip Koronavirüs salgını ABD ekonomisini ağır bir biçimde etkiledi. Ülkede son 6 haftada 30 milyondan fazla işsizlik başvurusu yapıldı.

Trump, "Bu virüs geçecek" dedi ve ekledi; "Gidecek. Geri gelecek mi? Olabilir, bazı insanlar öyle diyor. Ama yine de, geçecek" ifadelerini kullandı.

ABD'de şu ana kadar 1.18 milyon Covid-19 vakası tespit edildi ve 68 binden fazla can kaybı yaşandı.