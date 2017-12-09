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Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini Rusya'ya karşı korumayacağız

"Merkel'e 'Bize biraz daha para verin dedim"

09 Aralık 2017 15:57

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'da aidatlarını ödemeyen ülkeleri, 'Rusya'ya karşı' korumayacaklarını belirtti.

Trump, Florida Eyaleti'nde destekçilerine yaptığı konuşmada, bu yıl NATO ziyareti sırasında ittifak üyelerinin ödeme yapması gerektiğini doğrudan ortaya koyduğunu söyleyerek, "Aksi takdirde örgütte yerleri yok" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden basında sert eleştiriye maruz kaldım. Donald Trump'ın müttefiklerimize kaba davrandığını yazdılar. Oysa kaba olan bu ülkeler, çünkü ödemelerini yapmıyor. Örneğin, ödeme yapmayan bir ülke var. Bu ülkenin şimdi kiminle flört yaptığını biliyor musunuz? Rusya ile. Bu ülke aidatını ödemiyor, saldırgan hale geliyor. Biz ödeme yapmayan bir ülke için Üçüncü Dünya Savaşı'na mı gireceğiz?"

"Merkel'e 'Bize biraz daha para verin dedim"

Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesini tarif eden Trump, şu ifadelerini kullandı:

"Biz onları koruyoruz. Almanya'da 40.000 askerimiz var. Bunu kimse bilmiyor. Ben ona (Merkel'e) dedim ki, ‘Biraz daha para verin bize'. O da bana, 'Donald, bu Alman halkının hoşuna gitmez' dedi. Ben de ona, ‘Biliyor musun, bu da Amerikan halkının hoşuna gitmez' dedim".

 

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