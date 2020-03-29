Trump: New York, New Jersey ve Connecticut için "seyahat uyarısı" önerdim; karantinaya gerek yok

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının çok görüldüğü 3 eyalet için bir seyahat uyarısı önerdiğini açıkladı. Trump, 3 eyalet için "Karantina gerekli olmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri için seyahat uyarısı gündeme getirdi. Trump, karantinanın gerekli olmayacağını söyledi.

Trump'ın açıklaması şöyle: "Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nün önerisiyle; New York, New Jersey ve Connecticut valililerine danışarak Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne bu üç eyalet için güçlü bir seyahat uyarısı yapmalarını istedim. Karantina gerekli olmayacak. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi detaylı açıklama yapacak"

Trump, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu 3 eyalet için karantina ihtimalini gündeme getirmişti. Trump, Bazı şeyleri değerlendiriyoruz. İnsanlar New York'un karantina altına alınmasını istiyor çünkü orası sıcak bir nokta. Bunu yapmak zorunda kalmayabiliriz ama bugün belli bir vakitte, iki haftalığına, kısa vadeli olarak bir karantina başlatabiliriz. Muhtemelen New Jersey'de ve Connecticut'ın bazı yerlerinde de" şeklinde konuşmuştu.

TIKLAYIN | Trump: New York, New Jersey ve Connecticut'ı karantina altına alabiliriz