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BBC Türkçe

Trump: Nato'ya bağlıyız ama harcamalar paylaşılmalı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin NATO'ya bağlılığını" dile getirdi. Trump daha önce NATO için 'modası geçmiş ittifak' demişti.

05 Şubat 2017 18:11

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni dün akşam telefonda görüştü. Gentiloni, geçmişte NATO ile ilgili açıklamaları kaygıyla karşılanan Donald Trump'a "NATO'nun barış ve istikrar için temel önemde olduğunu" söyledi.

İtalyan hükümetinden yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Gentiloni, Trump'la görüşmesinde "Ortak güvenliği ilgilendiren zorluklar ve tehditler karşısında barış ve istikrar için NATO'nun rolünün ve Avrupa-ABD arasındaki işbirliğinin temel önemini" vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump "ABD'nin NATO'ya bağlılığını" dile getirdi ancak tüm NATO üyelerinin savunma harcamalarının yükünü paylaşması gerektiğini de vurguladı.

'Modası geçmiş ittifak'

Donald Trump 20 Ocak'ta başkanlık görevine resmen başlamasından birkaç gün önce Alman Bild ve İngiliz Times gazetelerine verdiği ortak mülakatta NATO'yu "modası geçmiş" bir ittifak olarak nitelemişti. Diğer NATO üyelerinin maddi katkılarının yetersiz kaldığını savunan Trump, bunun ABD'ye haksızlık teşkil ettiğini de söylemişti.

İtalyan hükümetinin açıklamasına göre Gentiloni ve Trump görüşme sırasında, "terör ve radikalizme karşı aralıksız mücadeleye bağlılıklarını" vurguladı. İki lider ayrıca Ukrayna krizine çözüm bulunması, Suriye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da barış için çabaların artırılması konularını da görüştü.

Donald Trump'ın gelecek Mayıs ayında İtalya'nın Taormina kentinde yapılacak G7 zirvesine katılacağı da belirtildi. G7 zirvesinin şimdilik Trump'ın Avrupa'ya ilk seyahati olarak öngörüldüğü vurgulandı.

İtalyan basınının görüşmeye yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Donald Trump ayrıca "İtalya'nın kalbimde özel bir yeri var. Seçmenlerim arasında çok sayıda İtalyan asıllı Amerikalı bulunuyor" dedi.

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