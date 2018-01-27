Trump Müslüman karşıtı video için özür dilemeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere merkezli aşırı sağcı grup Britain First'ün başkan yardımcısının paylaştığı Müslüman karşıtı videoları retweet ettiği için "özür dileyebileceğini" açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Davos'ta bulunan Trump, televizyon sunucusu Piers Morgan'a bir televizyon röportajı kapsamında açıklamalarda bulundu. Sözkonusu bağlantıları retweetleyerek "korkunç ırkçı insanları" desteklemeyi amaçlamadığını söyleyen Trump, "Eğer bana bu insanların korkunç insanlar, korkunç, ırkçı insanlar olduğunu söylüyorsanız, eğer benden istediğiniz buysa mutlaka özür dilerim" dedi.

"Britain First hakkında hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde konuşan Trump, "Bu tür insanlarla alakam olmasını istemiyorum" dedi.

Morgan'ın İngiltere'nin Rusya, Çin ve Zimbabve liderlerine resmi ziyaret hakkı tanıdığını belirterek "Bir şekilde onlardan daha kötü olmalısınız" yorumuna Trump, "Oluyor böyle şeyler" şeklinde yanıt verdi. Trump, "Hiçbir şey söylemiyorum çünkü umrumda değil" şeklinde konuşurken, "İngiltere'nin büyük bir destekçisi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Donald Trump ay başında Şubat sonunda gerçekleşmesi planlanan İngiltere ziyaretini kendisine karşı planlanan kitlesel protestolar üzerine iptal ettiğini açıklamıştı. Ancak Davos'ta bir araya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ile Donald Trump, bu yıl gerçekleşecek bir ziyaretin "detaylarına son şeklini verdiklerini" kaydetti.

Sözkonusu röportaj 28 Ocak'ta yayınlanacak.

dpa/BÜ/ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe