Trump mülteci ve Müslümanların girişine kısıtlamalar getirdi

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü Savunma Bakanlığı Pentagon'u ziyareti sırasında imzaladığı kararname ile ülkeye mültecilerin kabul edilmesini dört ay için askıya aldı. Bu kararnameya göre, Suriyeli mülteciler de ülkeye kabul edilmeyecek. Sadece Hristiyan mülteciler için istisna yapılacak.

"Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlığını taşıyan kararname, ayrıca yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor. Buna göre, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının önümüzdeki üç ay boyunca ABD'ye girişine izin verilmeyecek. Diplomatlar ve uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

Trump, imzaladığı bu kararnamenin "çok önemli” olduğunu belirterek, radikal İslamcı teröristleri ABD'den uzak tutmak için yeni bir "kontrol mekanizması” üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede, iltica veya vize başvurusunda bulunan kişiler hakkında yapılacak incelemelerin sıkılaştırılacağı yeni kuralların getirilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra Trump, ülkeye bir yılda kabul edilecek mültecilerin sayısının 110 binden 50 bine düşürülmesini planlıyor.

Trump, bu planlarını çarşamba akşamı ABC televizyon kanalına verdiği mülakatta savunmuştu. Avrupa'nın izlediği mülteci politikasını "çok büyük bir hata” olarak nitelendiren Trump, aralarında Almanya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinin milyonlarca mülteciyi kabul etmesinin "felaket” olduğunu söylemişti.

Kararnameye tepki

İnsan hakları savunucuları ve terör uzmanları ise Trump'ın planlarını eleştirdi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) yöneticisi Anthony Romero, bu kararnamenin Müslümanlara yönelik ayrımcılık içerdiğini vurgulayarak, bunun ABD Anayasası'na aykırı olduğunu ifade etti.

ABD Ulusal Terörizmle Mücadele Merkezi eski Başkanı Matthew Olsen de "korunmaya ihtiyacı olan mültecileri zor durumda bırakmanın ABD'nin korunmasını sağlamayacağını” söyledi. Olsen, bunun aynı zamanda IŞİD'in yaymaya çalıştığı "terör örgütlerine değil tüm Müslümanlara yönelik bir savaş içinde olunduğu” düşüncesini pekiştireceğini ifade etti.

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada da, ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı bu kararnameye rağmen ABD’nin mülteciler için güvenli bir yer olmaya devam etmesinin umulduğu belirtildi. Cenevre’de Cumartesi günü yapılan açıklamada, ABD’nin güçlü lider rolü ve mültecileri kabul eden geleneği ile çatışmalardan ve kovuşturmadan kaçanları korumayı sürdürmesi çağrısında bulunuldu.

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AFP/dpa, JD/EC