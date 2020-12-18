Trump: Moderna'nın Koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım onayı bekleyen Koronavirüs aşısının "büyük bir çoğunlukla onay aldı" söyledi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Moderna'nın Koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı. Dağıtımı hemen başlayacak" yazdı.

FDA henüz acil kullanım onayı için resmi açıklama yapmadı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ilaç şirketi tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu duyurmuştu. FDA'in acil kullanım onayı için resmi açıklama yapması bekleniyor.