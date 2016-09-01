Trump Meksika'dan 'duvar parası' istedi

Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'un

Meksika

ziyareti uyuşmazlıkla sona erdi. Trump ve Meksika Devlet Başkanı

Enrique Pena Nieto, Trump'un Meksika sınırına duvar örülmesi ve

maliyetin de Meksika tarafından karşılanması şeklindeki

talebinin ele alınıp alınmadığıyla ilgili çelişkili açıklama

yaptılar. Donald Trump konunun görüşülmediğini belirtirken,

Pena

Nieto bunun dodğru olmadığını söyledi. Trump ABD'ye

dönüşünde

“Duvarın masrafını Meksika karşılayacak”, dedi.



Donald Trump başkent Meksiko'daki görüşme sırasında her devletin

sınırlarına fiziki bariyer ya da duvar örme hakkı olduğunu,

duvarın masrafının hangi ülke tarafından karşılanacağının ise

gündeme gelmediğini söyledi. Pena Nieto ise Twitter kanalıyla

yayınladığı mesajda, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin hemen

başında duvarın masrafına katılmayacaklarını kendisine

bildirdiğini duyurdu. Meksika Devlet Başkanı Donald Trump'un ön

seçim kampanyası sırasında Meksikalı göçmenler hakkında

söylediği aşağılayıcı sözleri kırıcı bulduklarını ancak iki

ülkenin de yararına olacak ilişkiler geliştirilebilmesini

arzuladıklarını söyledi.

Sağ popülist milyarder işadamı Trump Arizona'ya

dönüşünde

seçildiği takdirde izleyeceği göç politikasının ana ilkelerini

açıkladı. ABD'ye kaçak giren milyonlarca yabancıya yasal statü

verilmeyeceğini ve suç işleyen, güvenlik riski taşıyan ya da

devlet yardımına muhtaç olan yabancıların sınır dışı edileceğini

belirten Cumhuriyetçi aday ABD yönündeki göçü önemli ölçüde

azaltacaklarını söyledi.

‘Diplomasi Trump'a göre değil'

Egemen bir devlet olarak ülkeye yararlı olabilecek göçmenleri

seçme haklarının olduğunu ifade eden Donald Trump herkese adil

ve merhametli davranırken önceliği ABD vatandaşlarına

vereceklerini sözlerine ekledi.

Trump'un Meksika ziyaretinin adaya devlet adamı havası

kazandırmak için danışmanları tarafından önerildiğini belirten

gözlemciler ve Demokrat Parti'nin Başkan adayı Hillary Clinton

Meksiko ziyaretini fiyasko olarak nitelediler. Clinton, Trump'un

ilk dış ziyaretinde başarısız kaldığını ve diplomasinin

göründüğü kadar kolay olmadığını duyurdu.

Donald Trump'un Meksika Devlet Başkanı tarafından ülkeye davet

edilmesi halkın tepkisine yol açtı. Meksika Meclis Başkanı Jesus

Zambrano “Devlet Başkanı'nın Meksika'yı ve Meksika

vatandaşlarını sürekli olarak tahkir eden bir adayla

buluşmasının izahı olamaz”, dedi. Eski Meksika Devlet Başkanı

Vicente Fox Twitter mesajında, Trump'un Meksika'ya ‘hoş

gelmediğini' belirtti.