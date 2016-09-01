Trump Meksika'dan 'duvar parası' istedi

Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'un
Meksika
ziyareti uyuşmazlıkla sona erdi. Trump ve Meksika Devlet Başkanı
Enrique Pena Nieto, Trump'un Meksika sınırına duvar örülmesi ve
maliyetin de Meksika tarafından karşılanması şeklindeki
talebinin ele alınıp alınmadığıyla ilgili çelişkili açıklama
yaptılar. Donald Trump konunun görüşülmediğini belirtirken,
Pena
Nieto bunun dodğru olmadığını söyledi. Trump ABD'ye
dönüşünde
“Duvarın masrafını Meksika karşılayacak”, dedi.
Donald Trump başkent Meksiko'daki görüşme sırasında her devletin
sınırlarına fiziki bariyer ya da duvar örme hakkı olduğunu,
duvarın masrafının hangi ülke tarafından karşılanacağının ise
gündeme gelmediğini söyledi. Pena Nieto ise Twitter kanalıyla
yayınladığı mesajda, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin hemen
başında duvarın masrafına katılmayacaklarını kendisine
bildirdiğini duyurdu. Meksika Devlet Başkanı Donald Trump'un ön
seçim kampanyası sırasında Meksikalı göçmenler hakkında
söylediği aşağılayıcı sözleri kırıcı bulduklarını ancak iki
ülkenin de yararına olacak ilişkiler geliştirilebilmesini
arzuladıklarını söyledi.
Sağ popülist milyarder işadamı Trump Arizona'ya
dönüşünde
seçildiği takdirde izleyeceği göç politikasının ana ilkelerini
açıkladı. ABD'ye kaçak giren milyonlarca yabancıya yasal statü
verilmeyeceğini ve suç işleyen, güvenlik riski taşıyan ya da
devlet yardımına muhtaç olan yabancıların sınır dışı edileceğini
belirten Cumhuriyetçi aday ABD yönündeki göçü önemli ölçüde
azaltacaklarını söyledi.
‘Diplomasi Trump'a göre değil'
Egemen bir devlet olarak ülkeye yararlı olabilecek göçmenleri
seçme haklarının olduğunu ifade eden Donald Trump herkese adil
ve merhametli davranırken önceliği ABD vatandaşlarına
vereceklerini sözlerine ekledi.
Trump'un Meksika ziyaretinin adaya devlet adamı havası
kazandırmak için danışmanları tarafından önerildiğini belirten
gözlemciler ve Demokrat Parti'nin Başkan adayı Hillary Clinton
Meksiko ziyaretini fiyasko olarak nitelediler. Clinton, Trump'un
ilk dış ziyaretinde başarısız kaldığını ve diplomasinin
göründüğü kadar kolay olmadığını duyurdu.
Donald Trump'un Meksika Devlet Başkanı tarafından ülkeye davet
edilmesi halkın tepkisine yol açtı. Meksika Meclis Başkanı Jesus
Zambrano “Devlet Başkanı'nın Meksika'yı ve Meksika
vatandaşlarını sürekli olarak tahkir eden bir adayla
buluşmasının izahı olamaz”, dedi. Eski Meksika Devlet Başkanı
Vicente Fox Twitter mesajında, Trump'un Meksika'ya ‘hoş
gelmediğini' belirtti.