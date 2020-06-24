Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarın üstüne imzasını attı

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyindeki Meksika sınırına inşa edilen duvarın Arizona'daki kısmını ziyaret etti ve üzerine imzasını attı.

Meksika sınırına inşa edilecek "dev bir duvar", Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden biriydi.

ABD Başkanı, ziyareti sırasında duvarın 200. mili nedeniyle yerleştirilmiş bir plaketin üstüne imzasını attı ve yapının "dört dörtlük" olduğunu ifade etti.

Trump, geçen eylül ayında duvarın San Diego'daki kısmının üstüne de imzasını atmıştı.

Arizona, 3 Kasım'da yapılacak genel seçimler için çok önemli bir nokta haline geldi. Anketler Demokrat rakibi Joe Biden'ın ortadaki birçok eyalette önde olduğunu gösterirken, Trump fark oluşmasını önlemek içn güney eyaletlerinden tulum çıkarmak istiyor.