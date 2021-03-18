Trump, "Meghan Markle'ın 2024 ABD Başkan adaylığı için yarışacağı" iddiası hakkında konuştu: Umarım olur, o zaman aday olmayı daha çok isterim
18 Mart 2021 08:44
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 2024'te ABD Başkan adaylığı için yarışmayı düşündüğüne dair iddialarla ilgili "Umarım bu gerçekleşir, o zaman aday olmak için daha güçlü hislerim olur" dedi.
The Hill'de yer alan habere göre, katıldığı bir programda eski ABD Başkanı Trump'a "Meghan Markle'ın şu an Demokrat yetkililerle görüştüğü, başkan adayı olmak istediğine dair iddialara yorumunuz ne olurdu?" sorusu soruldu.
Trump'ın yanıtı "Umarım bu gerçek olur. O zaman aday olmak için daha güçlü hislerim olur" oldu. Trump, Markle'ın pek hayranı olmadığını da ekledi.
Markle'ın Prens Harry'le birlikte Oprah Winfrey'le gerçekleştirdiği ve Kraliyet ailesinde ırkçılığa dair iddialarda bulunduğu röportaj dünya genelinde ses getirmişti.