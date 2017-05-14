Trump: Kuzey Kore'ye yaptırımlar ağırlaştırılmalı

ABD, yeniden balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye ağırlaştırılmış yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Başkan Donald Trump Pyongyang yönetimini ‘provokasyonla' suçladı. Güney Kore ve Japonya da bu yıl yedinci kez füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açıkça ihlal etmesine tepki gösterdi.

Güney Kore genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada balistik füzenin Pazar sabahı Çin sınırı yakınlarında fırlatıldığı ve 700 kilometre kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Japonya hükümeti denenen füzenin yeni geliştirilmiş bir tip olabileceğini ve bin kilometre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin konvansiyonel, biyolojik, kimyevi ve nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denemesini yasaklamıştı. Kuzey Kore'nin nisan ayında yaptığı iki orta menzille balistik füze denemesinin başarısızlığa uğradığı açıklanmıştı.

Çin'den itidal çağrısı

Beyaz Saray'ın açıklamasında ‘son provokasyonun Kuzey Kore'ye çok daha ağır yaptırımlar uygulanmasına davetiye çıkardığı ve ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore'yi sonuna kadar desteklemekte kararlı olduğu' belirtildi. Başkan Donald Trump'un ‘Rusya'nın kendi toprakları yakınlarında füze denemesi yapılmış olmasını memnuniyetle karşılayacağını sanmadığına' da açıklamada yer verildi.

ABD Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma programında sanıldığından daha fazla ilerleme kaydetmiş olabileceğinden ve balistik füzelerin ilerde ABD'ye ulaşabilecek menzile kavuşabileceğinden endişe duyuyor.

Son denemenin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak tarafları itidale davet etti. Rusya ve Çin Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Şi Jinping Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden kaygı duyduklarını açıkladı. İki liderin Pekin'deki ‘İpek Yolu' zirvesi sırasında son füze denemesini görüşmek üzere bir araya geldikleri ve bölgedeki gerginliğin artmasından duydukları endişeyi dile getirdikleri açıklandı.

ABD'nin sabrı tükeniyor

10 Mayıs'ta göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn "Diyalog mümkün olsa bile, diyaloğun ancak Kuzey Kore'nin tutumunu değiştirmesinden sonra başlatılabileceğini göstermeliyiz” dedi. Güney Kore milli güvenlik konseyinin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Moon Jae İn komşu ülkeyi ‘ortamı yanlış değerlendirmemesi' hususunda uyardı. Moon seçim kampanyası sırasında Kuzey Kore ile yakınlaşma arayışında eski liberal devlet başkanlarının yolunu izleyeceğini ancak Kuzey Kore'nin provokasyonlara son vermesi gerektiğini söylemişti.

Kuzey Kore'nin iki nükleer ve de balistik füze denemeleri yapması bölgedeki gerginliğin artmasına yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ‘tek taraflı müdahalede' bulunabileceklerini ve ‘askeri müdahalenin de mümkün olduğunu' açıklamıştı.

Yüksek düzey Bir Kuzey Kore diplomatı Cumartesi günü ‘doğru şartlar altında ABD ile diyaloğa hazır olduklarını' söylemişti. Kuzey Koreli diplomat bu açıklamayı Amerikan güvenlik ve silahsızlanma uzmanlarıyla Oslo'da yaptığı görüşmelerden sonra Pekin'e dönüşünde yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, MK