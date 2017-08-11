Trump: Kuzey Kore'ye karşı eller tetikte

ABD ile Kuzey Kore'nin karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ermesi Başkan Donald Trump'ın son sözleriyle devam ediyor. Başkan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Eğer Kuzey Kore akılsızca hamlede bulunursa ABD'nin askeri seçenekleri hazır ve eller tetikte" ifadesini kullandı ve "Umarım (Kuzey Kore Devlet Başkanı) Kim Jong-Un başka bir yol bulur!" dedi.

Öncesinde Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'dan yer alan bir haberde artan gerginlikten ABD Başkanı sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Trump, 'ABD Kuzey Kore'ye karşı savaş seçeneklerini göz ardı etmiyor' diyerek Kore Yarımadası'ndaki durumu nükleer savaşın eşiğine taşıyor" dendi.

Donald Trump perşembe günü de gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin tehditlere "ateş ve öfke" ile karşılık vereceği sözlerine atıfla "Kuzey Kore ile ilgili yaptığım açıklamalar sanırım yeterince sert değildi" demişti.

Almanya'dan yatışma çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de askeri çözüm karşı olduğunu belirterek "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gözlemlediğimiz gibi bu ihtilafa askeri bir çözümden ziyade tarafların uyumlu bir şekilde çalışması ile çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Trump'ın son açıklamaları hakkında ne düşündüğü sorusu yöneltilen Başbakan, "Almanya, askeri çözüm barındırmayan tüm seçenekler için yoğun bir şekilde çalışacak, ancak söylemle gerilimi tırmandırmanın yanlış tepki olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan da konuştu

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Temenni ederiz ki Amerika ve Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez... Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Rusya kaygılı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuyla ilgili olarak ülkesinin bu gerilimin tırmanmasından dolayı kaygılı olduğunu söyledi ve ABD ile Kuzey Kore arasında çatışmaların yaşanma ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

Lavrov, "İş çatışma noktasına geldiğinde daha güçlü ve bilge olan eşiğin kenarından geri adım atan taraf olmalıdır" ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin durum eğer ABD ve Kuzey Kore'nin çatıştığı bir noktaya taşınırsa Rusya'nın buna nasıl tepki vereceği sorusunda Lavrov, en kötü senaryonun önlenmesi için ülkesinin ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Çin'in pozisyonu

Çin'de yayın yapan ve hükümet eğilimli gazete Global Times'da cuma günü çıkan bir habere göre eğer Kuzey Kore ABD'ye yönelik saldırıda bulunan ilk taraf olursa Çin'in tarafsız kalması çağrısı yapıldı.

Hükümetin resmin görüşünü yansıtmamakla birlikte Çin'de çok okunan gazetedeki haberde, "Ancak ABD ve Güney Kore, Kuzey'e karşı bir saldırıda bulunur ve iktidarı devirip rejim değişikliği yapma yoluna giderse, Çin buna engel olmalıdır" dendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da her iki tarafa da itidalli olma ve gerilimi azaltma çağrısını yineledi. Çin, Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı ve uluslararası toplumun büyük ölçüde izole ettiği bu ülkenin en büyük destekçisi konumunda.

Ancak son dönemlerde Kuzey Kore'nin yaptığı füze ve nükleer silah denemeleri sonrasında Çin de bu ülkeye karşı söylemini bir miktar sertleştirmiş ve bazı politikalarında değişikliğe gitmişti.

Gerginlik nasıl tırmandı?

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim iki tarafın birbirini, nükleer silahların da seçenekler dâhilinde olduğu saldırılarla tehdit etmesiyle sürekli artıyor.

Hafta başında ABD ve Japonya savunma bakanlıklarının yayınladıkları iki ayrı rapor, Kuzey Kore'nin nükleer başlıkları kıtalararası balistik füzelere (ICBM) sığdırabilecek teknoloji geliştirmiş ve dolayısıyla ABD anakarasının da yarısı dâhil olmak üzere birçok noktaya nükleer saldırı yapma kapasitesine ulaşmış olabileceği sonucuna varmıştı.

Kuzey Kore de ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki küçük bir toprak parçası olan ve aynı zamanda askeri bir üsse ev sahipliği yapan Guam Adası'nı vurabileceklerini açıklamış ve önümüzdeki haftalarda saldırı planlarını tamamlayacaklarını ilan etmişti.

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Reuters/dpa/AFP/ÇÖ/HS