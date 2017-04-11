ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik sert söylemlerine devam ederek, “Kuzey Kore belasını arıyor” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Kuzey Kore belasını arıyor. Çin yardım etmeye karar verirse harika olur. Yardım etmezse biz bu sorunu onlarsız çözeriz. A.B.D." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermemesi nedeniyle ABD, USS Carl Vinson adlı uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerini Kore Yarımadası'na doğru harekete geçirmişti.

Singapur'da üslenen filo "batı Pasifik bölgesinde pozisyon almak üzere" cumartesi akşamı kuzey yönünde yola çıkmıştı.

Kore Yarımadası'na Amerikan savaş gemilerinin sevk edilmesi üzerine Kuzey Kore, "askeri önlemlere" başvurma tehdidinde bulundu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ülkeyi güçlü silahlarla savunmak amacıyla provokatörlere karşı en sert önlemlere başvurulacağı" belirtildi.

