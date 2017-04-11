T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Kuzey Kore belasını arıyor

"Çin yardım etmezse biz bu sorunu onlarsız çözeriz"

11 Nisan 2017 21:24

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik sert söylemlerine devam ederek, “Kuzey Kore belasını arıyor” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan  Trump, "Kuzey Kore belasını arıyor. Çin yardım etmeye karar verirse harika olur. Yardım etmezse biz bu sorunu onlarsız çözeriz. A.B.D." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermemesi nedeniyle ABD, USS Carl Vinson adlı uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerini Kore Yarımadası'na doğru harekete geçirmişti.

Singapur'da üslenen filo "batı Pasifik bölgesinde pozisyon almak üzere" cumartesi akşamı kuzey yönünde yola çıkmıştı.

Kore Yarımadası'na Amerikan savaş gemilerinin sevk edilmesi üzerine Kuzey Kore, "askeri önlemlere" başvurma tehdidinde bulundu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ülkeyi güçlü silahlarla savunmak amacıyla provokatörlere karşı en sert önlemlere başvurulacağı" belirtildi.
 

ETİKETLER

kuzey korenükleer silahfüze denemesiabdtrump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24