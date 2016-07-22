Trump: Kürtlere hayranım, onlarla Türkleri müzakereler yoluyla bir araya getirebilirim!

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Kürtlere hayran olduğunu belirtirken, müzakereler yoluyla Kürtleri ve Türkleri bir araya getirebileceğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’nin New York Times’tan aktardığı habere göre, Trump Türkiye’de geçen hafta yaşanan darbe girişimine ve bastırılmasına ilişkin “Darbe girişimini tersine çevirebilmesinden dolayı Tayyip Erdoğan’a prim veriyorum” diye konuştu.

“Darbenin önceden kurgulandığına inanmıyorum”

New York Times gazetesinin “demokratik yollarla seçilen, ancak gittikçe otoriterleşen lider” diye tanımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öven Donald Trump, “Bazıları darbenin önceden kurgulandığını iddia ediyor, ama ben bu iddialara inanmıyorum” dedi.

NATO üyelerine uyarı

Donald Trump demecinde, NATO üyelerine de uyarıda bulundu ve Amerika’nın ittifaka vereceği desteği koşula bağladı. Trump’a göre bu koşul NATO üyelerinin ittifaka yapacağı katkılarla sınırlandırılacak. Cumhuriyetçi Parti başkan adayı, NATO’nun diğer üyelerinin ittifaka yükümlülüklerini yerine getirdiğine inanmıyor.