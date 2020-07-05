Trump: Koronavirüs vakalarının yüzde 99'u tamamen zararsız

ABD Başkanı Donald Trump, Bağımsızlık Günü için Beyaz Saray'da gerçekleşen törende yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında açıklamalarda bulundu. "Çin'den gelen virüsle sarsıldık" diyen Trump ABD'de 40 milyon insana test yapıldığını söyledi ve vakaların yüzde 99'unun 'tamamen zararsız' olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da cumartesi yapılan etkinlikte konuşan Trump, Koronavirüs salgınıyla ilgili "Çin'den gelen bir virüsle sarsıldık. Ama çok gelişme kaydettik. Stratejimiz doğru ilerliyor. Çok şey öğrendik. Şu ana kadar yaklaşık 40 milyon kişiye test yaptık. Bunu yaparak vakaların yüzde 99'unun tamamen zararsız olduğunu gösterdik. Başka hiçbir ülkenin gösteremediği sonuçlar çünkü bizimki gibi test yapmıyorlar, sayı olarak değil kalite olarak" dedi.

Trump, ABD'deki Koronavirüs salgınıyla mücadele eden bilim insanlarının aksine "Tedavi ya da aşıya yıl bitmeden çok önce sahip olacağız" dedi.

ABD'de yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 130 bine yaklaştı. ABD'de toplam test sayısı John Hopkins Üniversitesi verilerine göre 34 milyonu geçti.