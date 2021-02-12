"Trump, Koronavirüs'ü aktarıldığından çok daha ağır atlattı; solunum cihazı gündeme geldi"

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın geçen ekim ayında Koronavirüs'e yakalandığında durumunun aktarılandan çok daha kötü olduğu belirtildi. Kaynaklar, Trump'ın durumunun solunum cihazına bağlanacak kadar ilerlediğini söyledi.

The New York Times'ın dört kaynaktan aktardığı habere göre, geçen yaz Koronavirüs'e yakalanan eski ABD Başkanı Trump'ın kanındaki oksijen seviyesi ciddi orada dönüştü ve Covid-19 kaynaklı akciğer sorunları yaşamaya başladı.

Donald Trump, geçen ekim ayında Koronavirüs'e yakalanmış, Walter Reed ulusal askeri tıp merkezinde tedavi görmüştü. Beyaz Saray o dönem Trump'ın "yorgun ancak iyi durumda olduğunu" duyurmuştu. Trump'ın kişisel doktoru o dönem medyaya yaptığı açıklamalarda "endişe verici durum yok" ve "her şey yolunda" mesajları vermişti.

Öte yandan konuyla ilgili kaynaklar Trump'ın hastaneye götürülmeden önce durumundan endişe edildiği, solunum cihazı seçeneğinin gündeme geldiğini söyledi. Trump'ın kanındaki oksijen seviyesinin hastalığın ağır geçtiğini belirten 90 seviyesinden de düşük olduğu belirtildi.