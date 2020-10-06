Trump, Koronavirüs'e yakalandı; Biden ankette farkı açtı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'e yakalandığının açıklanmasının ardından yapılan ilk geniş çaplı ulusal ankette Demokrat aday Joe Biden'ın farkı açtığı görülüyor.

SRSS'in CNN için yaptığı ankete göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 57'si Biden'a, yüzde 41'i ise mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Trump'a oy vermeyi planlıyor.

Anketin tamamının Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından (1-4 Ekim arası) yapıldığı belirtildi. Ankete bin 205 yetişkin katıldı. Sonuçların hata payı +/- 3.3 olarak belirlendi.

Öte yandan ankette seçimlerde şaibe iddialarıyla ilgili sorulara da yer verildi. Katılımcıların yüzde 60'ı oylarının uygun bir şekilde sayılacağına inandığını ifade etti. Trump, kampanya sürecinde sık sık posta yoluyla gönderilen oyların seçime şaibe karıştıracağını iddia etti.