Trump, Kongre'den geçen harcama paketini hâlâ imzalamadı; milyonlarca insanın işsizlik ödeneği tehlikede

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık Koronavirüs teşvik paketini onaylamayı ertelerken milyonlarca ABDlinin işsizlik ödeneğinin süresi dolmak üzere. Trump'ın paketi onaylamakta beklediği süre, insanların işsizlik ödeneklerini almasını geciktirecek.

The New York Times'ta yer alan habere göre, Donald Trump, ABD'de Kongre'nin tartışmalı süreçlerden sonra geçirdiği 900 milyar dolarlık Koronavirüs teşvik paketini hâlâ onaylamadı. Paketle ilgili olarak "utanç" kelimelerini kullanan ve vatandaş başına 600 dolara kadar ödemeyi öngören maddenin 2 bin dolara çıkması gerektiğini söyleyen Trump'ın beklemesi, sona erecek işsizlik ödeneklerinden sonra milyonlarca insanın beklemek zorunda kalmasına neden olacak.

Trump'ın Koronavirüs teşvik paketini barındıran 2.3 trilyon dolarlık harcama paketini, pazartesi gününe kadar imzalamaması durumunda iki federal işsizlik programı altındaki ödeneklerin süresi dolacak. Milyonlarca işsiz insan aldıkları ödenek yenilenmeden kaybedecek.

Ekonomistler, uzmanlar ve siyasetçiler, Koronavirüs pandemisi etkisi altında ve ekonomik darlıkta gecikmenin sonuçlarının ağır olacağını söyledi. "Ulusla İstihdam Hukuku Projesi" ismindeki sivil toplum kuruluşundan politika analisti Michele Evermore "Kapanmalar, açlık, evsizlik ve intihar. İnsanlara, üç hafta içinde yeni bir ödemeyle çözemeyeceğiniz derecede kalıcı etkileri olacak" dedi.

Kongre'den geçen harcama paketinin 116'ıncı ABD Kongresi'ni sonu 3 Ocak'tan önce yasa olarak geçmesi durumunda bile gecikmenin işsizlik ödeneklerinde süreceği belirtildi. Eyaletlerin ödenekleri başlatması için Ocak ayının ilk haftasını beklemek zorunda olacağı eklendi.

Kongre'den geçen paket, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki tesisinde imzalaması için hâlâ bekliyor.