"Trump, 'Kobani ve Cezire kantonlarının tecridine müsaade etmeyiz; böyle bir provokasyonda buraları uçuşa yasak bölge ilan ederim' diyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar, Türkiye ve dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Trump'ın paylaşımında Türkiye'yi "Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz" sözleriyle tehdit ettiği bölüm Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan büyük tepki görürken, bir başka dikkat çeken nokta ise Trump'ın "20 millik (32 kilometre) güvenli bölge yaratın" söylemi oldu.

Halep'ten Irak'a 32 kilometrelik mesafede Türkiye sınırına paralel olarak ilerlediğine dikkat çeken T24 yazarı Akdoğan Özkan bu söylem hakkında, "Suriye toprakları içinde Menbiç’ten Kamışlı’ya kadar olan yaklaşık 330 km uzunluğundaki M4 karayolu güzergahı bizim de sınırımıza çok büyük ölçüde paralel olarak uzanır… Halep’ten Irak sınırına doğru uzanan stratejik bir karayolunun bir parçası olan bu yol bizim de sınırımıza çoğunlukla yaklaşık 20 mil mesafede paralel olarak ilerler… Bu karayolunu bizim sınır noktalarımızdan başlayarak dik kesen temel hatlara baktığımızda, birkaç güzergâhın kritik önemde olduğunu görürüz. Kobani-Sarin Kavşağı, Tel Abyad-Ayn İssa hattı, Resülayn-Tel Temir karayolu. Bunlar yaklaşık 20 millik mesafeye sahip hatlardır. Düzenlenecek operasyonlarla bu hattı elinizde tutarsanız Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ilan edilmiş olan Kobani ve Cezire kantonlarını birbirinden tecrit etmiş olursunuz. Trump kabaca, 'buna müsaade etmeyiz' demek istiyor" yorumunda bulundu.

"Trump, söylediklerinde ciddiyse..."

Özkan, Trump'ın söylediklerinde ciddi olması durumunda demek istediğinin "Böyle bir tecridi temel alacak herhangi bir operasyon ya da provokasyona kalkışıldığını gördüğümde, bu coğrafyayı, uçuşa yasak bölge ilan eder, yeni angajman kuralları belirlerim" olduğunu ifade etti ve ekledi:

"Bu da 90’larda Kuzey Irak’ta 36. Paralelin kuzeyinin uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle başlayan filmin bir benzerini ima etmek demektir… ABD’nin meşruiyetini “IŞİD ile mücadeleden” alan Suriye’deki askeri varlığının temelinin başka bir yöne çevrilmesi, demektir."

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian ve The Telegraph da Trump'ın "20 mil" söylemine dikkat çekti ancak "güvenli bölge için kimin fon saylayacağının, nerede olacağının ve kimin bunu tatbik edeceğinin bilinmediğini" belirtti.