Trump, kızı İvanka'nın resmi Beyaz Saray yazışmalarını şahsi e-posta hesabından yaptığını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, kızı ve danışmanı İvanka Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde Beyaz Saray yazışmalarını şahsi e-posta hesabından yaptığını kabul etti.

Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının bu yazışmaları çok kısa bir dönem için yaptığının altını çizdi ve bunun 2016 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'ın 'e-posta krizi'nden farklı olduğunu şu şözlerle belirtti: "Bu postalar Hillary Clinton'ın e-postaları gibi gizli bilgiler içermiyordu. Ayrıca e-postaları Clinton'ın yaptığı gibi silmedi". Trump ayrıca Ivanka'nın Clinton gibi mailleri saklamaya çalışmadığını ve bütün yazışmalarının başkanlık dosyalarında kayıtlı olduğunu belirtti.

Trump, 2016 başkanlık yarışı süresince Clinton'ın Beyaz Saray yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yaptığını ve bunun yasalara karşı olduğunun sık sık hatırlatmıştı. Trump bu yüzden Hillary'nin tutuklanması gerektiğini de söylemişti.