Trump: Kim Jong-un'un mektubu çok hoş ve ilginç, henüz okumadım

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşeceği açıklandı. Trump ile Kim arasındaki ‘mektup trafiği’ de devam ediyor. Kuzey Kore lideri, daha önce yazdığı bir mektupla görüşmeyi iptal eden ABD’li mevkidaşına yeni bir mektup yolladı. Mektubu ‘çok hoş ve ilginç’ olarak nitelendiren Trump, daha sonra ise içini okumadığını söyledi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Trump, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-chol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Kim Yong-chol'u Beyaz Saray'ın bahçesinden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte uğurlayan Donald Trump'ın Kuzey Koreli yetkiliye büyük ilgi gösterdi.

Kuzey Koreli yetkili ile 2 saatlik görüşmesinin çok verimli geçtiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi hakkında ise "12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğiz. Bunun çok başarılı bir süreç olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Trump, Kim Jong-un tarafından gönderilen mektubu Kuzey Koreli yetkiliden aldığı mektubun 'çok hoş ve ilginç' olduğunu dile getirdi, bu ifadesinden dakikalar sonra ise mektubu henüz okumadığını söyledi. Trump "Bu anlaşmayı Kuzey Kore istiyor. Mümkün olursa biz de istiyoruz" diye konuştu.

Moments after saying he received "a very nice" and "very interesting letter" from Kim Jong Un, Trump said he hadn't actually opened the letter. pic.twitter.com/gIRbRbNGcV