Trump, kendisini ihraç etmek isteyen Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu'ndan istifa mektubu gönderdi: "Kim takar!"

ABD'de film ve dizi sektöründen isimlerin sendikası Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (Sag-Aftra), Donald Trump'ı ihraç etmeye hazırlanırken ABD'nin eski başkanı sendikadan ayrıldığını açıkladı. Trump, sendikaya gönderdiği mektupta "Kim takar!" yazdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sag-Aftra, Donald Trump'ın istifa mektubu kendi sitesinde paylaştı. Donald Trump 4 Şubat 2020 tarihli mektupta Sag-Aftra Başkanı Gabrielle Carteris'e şunları yazdı: "Sözde Disiplin Komitesi'nin benim sendika üyeliğimi iptal etmek üzerine yapacağı görüşmeyle ilgili yazıyorum. Kim takar!"

Mektupta Evde Tek Başına 2, Zoolander, Wall Street: Para Uyumaz filmleri ve The Apprentice reality programında yer aldığını hatırlatan Trump, "Kablolu televizyon sektörüne (Ben siyasete girene kadar ölmekte olan bir platform) büyük yardımlarda bulundum ve MSDNC, yalan haberci CNN ve pek çoğuna büyük miktarda istihdam yarattım" ifadelerini kullandı.

Sendikanın üyeleri için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump'ın mektubu şu ifadelerle bitti: Sendikanızla birlikte olmayı artık istemiyorum. Bu mektubu, Sag-aftra'dan ayrıldığımı bildirmek için yazdım. Benim için hiçbir şey yapmadınız"

Sendikanın yanıtı ise "Teşekkür ederiz" oldu.

Sag-Aftra, Donald Trump'ın 4 Kasım seçim sonuçlarını ısrarla kabul etmemesi ve Kapitol binasına düzenlenen baskınla ilgili tutumunun ardından ihraç edilmesini gündeme almıştı.