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Dünya

Trump, kendisini destekleyen şerifleri Beyaz Saray'a çağırdı; gündem vize yasağı

Davet edilen şeriflerden biri, Trump için "Amerikan halkının duymak istediklerini söylüyor" demişti

07 Şubat 2017 16:13

ABD Başkanı Donald Trump, tartışma yaratan, nüfusunu çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeye getirdiği vize yasağına ilişkin görüşlerini almak üzere kendisini destekleyen şerifleri Beyaz Saray'a davet etti.

Huffington Post’un haberine göre, Trump’ın davet ettiği şerifler arasında “Müslüman teröristlerin ABD-Meksika sınırından geldiğini” söyleyen Wyoming eyaletinden Şerif Danny Glick, ve “Amerikan halkının duymak istediklerini söylediği için takdir eden” Teksaslı Şerif Harold Eavenson de bulunuyor. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Ulusal Şerifler Birliği'nin sözcüsü, görüşmenin yaklaşık 45 dakika ila 1 saat arasında süreceğini belirtti.

Sözcü, toplantıya davet edilen şeriflerin Trump tarafından özel olarak belirlendiğini söyledi. 

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