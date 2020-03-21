Trump, kendisine soru soran gazeteciye patladı: Sen çok kötü bir muhabirsin

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında düzenlediği basın toplantısı sırasında bir muhabirle tartıştı.

NBC kanalından muhabir Peter Alexander, ABD liderine, "Korkan Amerikalılara ne demek istersiniz? Şu anda birçok hasta var ve gördüğünüz gibi insanlar korkuyor. Şu anda bunu izleyen ve korkmakta olan vatandaşlarınıza nasıl seslenirsiniz?" diye sordu.

Trump bu soruya sert tepki göstererek, "Onlara senin çok kötü bir muhabir olduğunu söylerdim, işte bunu söylerdim. Bence bu çok iğrenç bir soru ve bence ABD halkına çok kötü bir mesaj veriyorsun" dedi. Trump daha sonra NBC'yi ve kanalın sahibi medya grubu Comcast'i sansasyonalizm yapmakla suçladı.

ABD lideri, Alexander'ın "kendisinden utanması gerektiğini" iddia etti.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins, daha sonra ABD liderine, "Pandemi sırasında bir gazeteciye böyle patlamanız doğru mu?" diye sordu. Trump yanıt olarak, "Bence doğru. Uzun süredir Peter'la uğraşıyorum ve onun iyi bir gazeteci olmadığını düşünüyorum" dedi.