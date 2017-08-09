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Dünya

Trump, kendi medyasını kurdu; başına gelini Lara Trump geçecek

ABD’de Başkan Trump’a destek yüzde 38 seviyesinde.

09 Ağustos 2017 11:52

Amerikan ana akım medyası ile sorunlar yaşayan ABD Başkanı Donald Trump kendi medyasını kurmak için kolları sıvadı. Oğlu Eric Trump’ın eşi Lara Trump, “Real News” (Hakiki Haberler) online kanalını Facebook’tan yayına geçirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Trump sık sık CNN, New York Times gibi yayınların oluşturduğu ana akım medyayı “fake news” olarak nitelediği “yalan haber” üretmekle suçluyordu. Bu yüzden “Real News” adı anlamlı bulundu. Öte yandan SSRS adlı kamuoyu araştıma şirketinin verilerine göre halkın sadece yüzde 24’ü Beyaz Saray kaynaklı haberlerin doğru olduğuna inanıyor. Yüzde 30’u ise hiç inanmıyor.

ABD’de Başkan Trump’a destek yüzde 38 seviyesinde.

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