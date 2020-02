Trump kendi hükümetinin küresel ısınma raporu için 'İnanmıyorum' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, kendi hükümeti tarafından hazırlanan ve iklim değişikliğinin ülkeye yıkıcı etkileri olacağını söyleyen rapora "inanmadığını" söyledi.

Beyaz Saray'ın dışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, küresel ısınmanın Amerikan ekonomisine büyük zarar vereceğini söyleyen bulgular konusundaki soruya "Buna inanmıyorum" dedi.

Raporda, iklim değişikliğinin ABD'ye yılda yüzmilyarlarca dolara mal olacağı ve sağlığa zarar vereceği belirtilmişti.

Trump yönetimi, fosil yakıtlardan yana bir politika izliyor.

Dünyanın önde gelen bilim insanlarıysa, iklim değişikliğinin insan eliyle oluştuğu ve sıcaklıklardaki doğal dalgalanmaların insan faaaliyetleri yüzünden daha da kötüleştiği konusunda hemfikir.

ABD hükümetine bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporun "bir kısmını" okuduğunu söyleyen Trump, diğer ülkelerin de karbon salımlarını azaltmak için önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Trump "Çin, Japonya ve tüm asya ve diğer ülkelerin de olması gerekir, ama bu rapor bizim ülkemizle ilgili. Şu anda şimdiye kadarki en temiz halimizdeyiz ve bu benim için önemli. Ama biz temizsek ve dünyadaki diğer her yer kirliyse bu pek iyi değil. Dolasıyısyla ben temiz hava, temiz su istiyorum, çok önemli" dedi.

Eski Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton, Trump yönetimini raporu saklamaya çalışmakla suçladı.

The Trump administration tried to bury a federally-mandated climate change study by releasing it the Friday after Thanksgiving. Here's what they didn't want you to hear: