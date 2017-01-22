Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne hangi ünlüler katıldı?

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın görevi selefi Barack Obama'dan devralmasıyla başlayan protesto gösterileri devam ediyor. ABD Kongresi önünde yapılan Kadınlar “Women’s March” (Kadınlar Yürüyüşü) protestosuna erkekler de büyük oranda ilgi gösteriyor. Göstericilerin arasında Scarlett Johansson, Madonna, Alicia Keys, Cher, America Ferrera, Katy Perry, Jessica Chastain ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry de yer alıyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; göstericilere seslenen Scarlett Johansson, “Başkan Trump, size oy vermedim. Yine de seçilmiş başkan olduğunuzu biliyorum ve size destek vermek istiyorum ama önce sizin beni desteklemenizi istiyorum. Kız kardeşime destek verin, anneme, en iyi arkadaşıma, tüm kız arkadaşlarımıza destek verin. Bugün burada olan ve bundan sonraki adımlarınızın hayatlarını nasıl etkileyeceği konusunda endişelenen erkeklere ve kadınlara destek verin. Kızımı destekleyin. Kızım yaptığınız atamalar nedeniyle ileriye değil geriye giden bir ülkede yaşamak zorunda kalabilir ve kendi bedeni üzerine karar verme hakkına sahip olmayabilir, ki kızınız Ivanka bu ayrıcalığa sahipti” diye konuştu.

Kadın haklarının en büyük savunucularından olan ve ülkede makyajsızlık hareketini başlatan Alicia Keys de sahneye çıkarak tüm göstericileri kucakladı.

Keys, “Size cesaretiniz, kadınlığınız ve gücünüz için çok teşekkür etmek istiyorum. Haydi hep beraber kadına özgü güzellikleri onurlandıralım. Bizler anneyiz, bakıcıyız, sanatçıyız, eylemciyiz. Bizler girişimcileriz, doktorlarız, endüstri ve teknoloji liderleriyiz. Potansiyelimiz sınırsız ve yükseliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pop müziğin kraliçesi Madonna da Washington’a gelerek göstericilere umut aşıladı. Madonna, “Galiba fazla rahat davrandık; adaletin ve iyiliğin kazanacağını düşünmek gibi bir hata yaptık. Evet iyilik bu seçimde belki kazanamadı ama iyilik sonunda galip gelecek. Bugün, hikayemizin başladığı gündür ve sona daha ulaşmadık” diye seslendi göstericilere.

Pembelerle donanmış gösteriye bu isimlerin yanı sıra Cher, America Ferrera, Katy Perry, Jessica Chastain ve daha bir çok ünlü katıldı. En sürpriz isim ise eski Dışişleri Bakanı John Kerry oldu. Geçen hafta görevinden ayrılan Kerry, köpeğiyle birlikte halkın arasına karıştı. Göstericiler, Kerry’ye teşekkür etti.