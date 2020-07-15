Trump, kararnameyi imzaladı: Hong Kong'a yönelik ayrıcalıklar kaldırıldı, Çinli yetkililere yaptırım geldi

ABD Başkanı Donald Trump , Hong Kong'a getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onaylayarak Hong Kong'a yönelik ayrıcalıkları kaldıran bir kararname imzaladı.

Trump, Hong Kong'a sağlanan ayrıcalıkları kaldıran ve bu bölgeye Çin ana karası ile aynı şekilde davranılmasını öngören bir kararname imzaladığını açıkladı.

Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarına Kongre'nin çoğunluğunun destek verdiğini ifade eden Trump, "Bu kararname Hong Kong'un özgürlüğünü elinden alan kişileri ve kurumları sorumlu tutmamızı sağlayan yeni araçlar sağlıyor" dedi.

ABD ile Hong Kong'un çok fazla iş yaptığını dile getiren Trump, söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından Hong Kong'a tanınan ekonomik ayrıcalıkların artık tanınmayacağını belirterek, "Çin anakarası ile aynı muameleyi görecek" dedi.

VOA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ı Çin konusunda eleştirerek, "Joe Biden Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesine destek verdi. Özellikle dış politikada kötü kararlar almak dışında bir şey yapmadı." dedi.