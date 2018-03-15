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Dünya

Trump: Justin Trudeau'ya yalan söyledim!

Trump'ın itirafı, Washington Post gazetesinin yayımladığı bir ses kaydında ortaya çıktı

15 Mart 2018 15:07

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinde ‘yalan söylediğini’ açıkladı. Trump, ticaret ile ilgili bir sohbette doğru olup olmadığını bilmemesine rağmen Trudeau’ya ısrarla “Ticaret açığımız var” dediğini söyledi.

Duvar'da yer alan habere göre, Trump’ın itirafı, Washington Post gazetesinin yayımladığı bir ses kaydında ortaya çıktı. Buna göre, ABD’nin diğer ülkelerle ticaret açığını kapamak adına ‘korumacı’ bir ekonomi politikası benimseyen Trump, Trudeau ile sohbetinde Kanada ile ABD’nin ticari ilişkileri konusunda yanlış bir bilgi verip bunda ısrarcı oldu.

Trump, Washington Post kaydında, kendi has hitabet biçimiyle, şu ifadeleri kullanıyor: “Trudeau beni görmeye geldi… ‘Donald, bütçe açığımız yok’ dedi… Ben, ‘Hayır Justin, var’ dedim. Bilmiyordum bile… Hiçbir fikrim yoktu… O, ‘Hayır, bütçe açığımız yok’ dedi. Ben, ‘O zaman ben farklı hissediyorum. Buna inanmıyorum’ dedim.”

ABD Başkanı ses kaydının devamında, Trudeau ile bu anlaşmazlık üzerine bir yetkiliyi gerçek rakamları kontrol etmesi için dışarı gönderdiğini, “Kontrol edin çünkü inanmıyorum” dediğini söylüyor. Söz konusu yetkili ise Trudeau’yu haklı çıkaracak bilgilerle dönmüş salona. Fakat Trump’ın bizzat aktardığına göre, şöyle demek zorunda kalmış: “Evet efendim siz haklısınız. Ticaret açığımız yok ama bu sayıya enerji ve kereste dahil değil. Bunları eklediğinizde, ABD yılda 17 milyar dolar kaybediyor.” 

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