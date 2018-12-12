Trump, IŞİD'e 30 gün ömür biçti!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin IŞİD'e karşı çok başarılı bir mücadele verdiğini savunarak, "IŞİD'e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (IŞİD mensubu) hiçbiri kalmayacak." dedi.

Beyaz Saray'da düzenlenen ve Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşan Trump, IŞİD'le ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.



ABD yönetiminin farklı unsurlarından IŞİD'le mücadeleye ve Suriye'de ne kadar IŞİD mensubu kaldığına ilişkin farklı açıklamalar gelirken, Trump'ın yaptığı yeni açıklama dikkat çekti.



IŞİD'in bu bölgede yaşayan herkese karşı çok kötü işler yaptığını anlatan Trump, "ülkesinin bu örgüte karşı başından itibaren kararlı bir şekilde mücadele verdiğini" ifade etti.



Trump'ın, "IŞİD'e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (IŞİD mensubu) hiçbiri kalmayacak." şeklindeki sözleri dikkat çekti.



IŞİD'in zarar verdiği dini ve etnik azınlıklara ABD'nin destek olmaya devam edeceğini kaydeden Trump, daha sonra kameralar önünde söz konusu yasaya imzasını attı.