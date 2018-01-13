Trump İran'a yönelik yaptırımları "son kez" erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda beklenen kararını açıkladı. Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada İran ile yapılan nükleer anlaşmaya "son bir şans" daha vererek İran'a yönelik yaptırımların bir süre daha askıda kalacağını açıkladı.

Ancak ABD Başkanı Trump, 2015 yılında yapılan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi, hataların giderilmesi ve İran'a daha sert koşulların getirilmesi gerektiğini savundu. "Bunun son bir şans" olduğu kaydeden Trump, aksi taktirde yaptırımların bir kez daha ertelenmeyeceğini ve ABD'nin nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

ABD hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Trump'ın bu kararı yaptırımların 120 gün daha ertelenmesini öngörüyor.

İran'dan tepki

İran'dan ise Trump'ın açıklamalarına tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anlaşmanın yeniden müzakereye açık olmadığını söyledi. Zarif, açıklamanın, sağlam bir uluslararası anlaşmayı Trump'ın çaresizce bozma çabalarından biri olduğunu söyledi.

Tahran yönetimi, İran için koşulların sertleştirilmesi durumunda anlaşmanın hükümsüz sayılacağı yönünde uyardı.

Avrupalı Bakanlar, Perşembe günü Trump'a İran'ın nükleer silah geliştirmesine engel olmak üzere 2015 yılında varılan anlaşmaya sadık kalma çağrısı yapmıştı.

Nükleer anlaşma Obama'nın en önemli siyasi miraslarından

Nükleer anlaşma İran ile ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesini ve bu ülkeye uygulanan yaptırımların azaltılmasını öngörüyor. Buna karşılık İran en az 10 yıl süreyle nükleer programını önemli ölçüde sınırlandırarak nükleer silah üretimine geçmemeyi taahhüt etmişti. Anlaşmayı denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) İran'ın şimdiye kadar anlaşmaya uyduğunu belirtiyor.

Anlaşma BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve de AB arasında 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı. Donald Trump, başkanlık görevine seçilmesinin ardından İran ile varılan nükleer anlaşmayı "utanç verici" olarak nitelemişti.

Reuters/dpa, BD/ÖA

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