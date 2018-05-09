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Ekonomi

Trump, İran kararını açıkladı; TL yine dolar karşında değer kaybetti

Dolar/TL 4.3377'ye kadar yükseldi

09 Mayıs 2018 03:07

Son dönemlerde, Merkez Bankası’nın müdahale kararına rağmen yükselmeye devam eden dolar/TL kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekileceği yönündeki açıklamalarının ardından da artışını sürdürdü. Küresel düzeyde de değer kazanan dolar, Trump’ın açıklamalarının ardından Türk Lirası karşısında 4.3377’yi gördü.

TSİ 20:51'de 4.3294 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından yeni rekorunu kırarak 4.3377’ye kadar yükseldi.

TSİ 21:23'te sepet kur da 4.7396 ile yeni rekorunu kırdı. Borsa İstanbul günü 100 bin seviyesinin altında tamamladı. Dolar endeksi ise bu senenin en güçlü konumunda bulunuyor. Endeks, günü % 0.34 yükselişle 93.69 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL kuru, saat 23:00’den bu yana, yükselmeler ve düşüşlerle birlikte 4.33 seviyesinde seyrediyor.

 

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