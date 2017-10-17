Trump: Irak'ta taraf tutmuyoruz

Irak ordusunun Kerkük şehrinde kilit noktaları Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı peşmergeden almasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Irak’ta taraf tutmadığını söyledi.

25 Eylül’de IKBY’nin Kerkük de dahil olmak üzere kontrol ettiği bölgelerde yaptığı bağımsızlık referandumundan yüzde 92 “evet” oyunun çıkmasının ardından Bağdat yönetimi ile IKBY arasındaki gerginlik, Irak ordusunun pazartesi günü Kerkük’te valilik binası, önemli askeri üsler ile bir petrol sahasını ele geçirmesiyle arttı.

Bu gelişmelerden saatler sonra açıklama yapan Trump, ABD’nin bu çatışmada taraf tutmadığını, ancak tarafların çatışma içerisinde olmasından hoşlanmadığını ifade etti.

Beyaz Saray’da gazetecilere pazartesi günü açıklama yapan Trump, “Bildiğiniz üzere Kürtlerle senelerce çok iyi bir ilişkimiz oldu. Irak tarafında da yer aldık. Her ne kadar en başında orada (Irak’ta) olmamamız gerekse de. Orada hiç olmamamız gerekirdi. Ama bu savaşta taraf tutmuyoruz” dedi.

Kerkük IKBY’nin resmi sınırları içerisinde yer almamasına rağmen, IŞİD’i bölgeden çıkartmak için IKBY’ye bağlı peşmergelerin operasyon yürüttüğü 2014 yılından beri IKBY’nin kontrolü altındaydı.

McCain, Bağdat yönetimini uyardı

Senato Savunma Komisyonu Başkanı John McCain ise Bağdat yönetimini uyararak, ABD’nin sağladığı silahların Kürtlere karşı kullanılmasına devam edilmesi halinde “ciddi sonuçların olacağını” söyledi.

ABD’li senatör, “ABD, Irak hükümetine IŞİD’e karşı savaşsın ve dış tehditlerden kendisini korusun diye teçhizat sağladı ve eğitim verdi. ABD’nin uzun süredir değerli bir partneri olan kendi bölgesel yönetiminin unsurlarına saldırması için değil” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Irak’ta merkezi Irak yönetimi ile IKBY’ye çağrıda bulunarak aralarındaki gerginliği tırmandırmamalarını söyledi.

McCain’ın sözlerinin sorulması üzerine Pentagon sözcülerinden Albay Robert Manning, ABD’nin tarafların diyalog kurmasını istediğini belirtmenin dışında bir cevap veremeyeceğini kaydetti.

Manning, bu diyaloğun kurulması için bölgedeki ABD’li komutanların uğraştıklarını da ekledi.

Manning ayrıca, Bağdat yönetimi ile IKBY’nin Kerkük’te karşı karşıya gelmesinin, ABD’nin IŞİD’i yok etme hedefinde “dikkat bozucu” bir unsur olduğunu ve her iki tarafın birbiriyle çatışmamaları gerektiğini ifade etti.

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Reuters/AP, DÇ/BK