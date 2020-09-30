Trump'ın "Vergi beyannamelerimi göstereceğim" sözüne Biden'dan yanıt: Ne zaman inşallah?

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın 3 Kasım genel seçimi öncesi ilk tartışması sırasında Trump'ın vergi beyannameleri gündeme geldi. Trump'ın vergi beyannamelerini göstereceğini söylemesi üzerine Biden'ın "Ne zaman inşallah?" yanıtı ise dikkati çekti.

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Başkan adaylarının yayın tartışması sırasında moderatör Chris Wallace'ın ABD Başkanı Trump'ın vergi beyannameleri hakkında sorduğu soruya Trump, "Göreceksiniz" dedi. Biden, Trump'a "Ne zaman inşallah?" sorusunu sordu.

Yayının takip edildiği dakikalarda pek çok sosyal medya kullanıcısı Biden'ın "İnşallah" ifadesini kullanmasına dikkat etti. NPR siyaset muhabiri Asma Khalid, Joe Biden'ın kampanya ekibine ulaşarak, "İnşallah" ifadesini doğrulattığını söyledi.

ABD Başkanı, 2016 ve 2017'de sadece 750 dolar vergi ödediği iddialarını da yalanladı ve bu yıllarda milyonlarca dolar vergi ödediğini söyledi.